«Протон» оказался бракованным

Запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», планировавшийся ранее на апрель, перенесен на неопределенное время, сообщает компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

«Подготовка спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» к запуску на космодроме Байконур приостановлена в связи с тем, что был выявлен брак комплектующих ракеты-носителя «Протон-М», - заявили в «ИСС».

Там привели слова главы Центра Хруничева Алексея Варочко, который ранее заявлял о выявленных проблемах с комплектующими на ряде ракет «Протон-М».

«При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе «Протон-М», находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов «Экспресс», - сказал Варочко.

Он отметил, что устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре. «После замены комплектующих необходимо будет провести дополнительный цикл проверок ракеты-носителя. По его окончании будет определена новая дата запуска», - заявили в пресс-службе «ИСС».

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» были доставлены на Байконур в конце февраля, они предназначены для обеспечения современных телекоммуникационных услуг на территории России и стран СНГ, говорит Интерфакс.