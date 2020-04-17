Войти
Военно-промышленный курьер

«Протон» оказался бракованным

479
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», планировавшийся ранее на апрель, перенесен на неопределенное время, сообщает компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

«Подготовка спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» к запуску на космодроме Байконур приостановлена в связи с тем, что был выявлен брак комплектующих ракеты-носителя «Протон-М», - заявили в «ИСС».

Там привели слова главы Центра Хруничева Алексея Варочко, который ранее заявлял о выявленных проблемах с комплектующими на ряде ракет «Протон-М».

«При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе «Протон-М», находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов «Экспресс», - сказал Варочко.

Он отметил, что устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре. «После замены комплектующих необходимо будет провести дополнительный цикл проверок ракеты-носителя. По его окончании будет определена новая дата запуска», - заявили в пресс-службе «ИСС».

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» были доставлены на Байконур в конце февраля, они предназначены для обеспечения современных телекоммуникационных услуг на территории России и стран СНГ, говорит Интерфакс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
Байконур
Похожие новости
13.01.2020
Запуск российского спутника связи "Экспресс-103" планируется на конец марта - производитель
05.12.2013
Казахстан планирует зарабатывать на производстве спутников, и наши специалисты уже могут своими силами реализовать некоторые проекты в этой отрасли
09.08.2012
Аварийный запуск спутников "Экспресс МД-2" и Telkom-3 может косвенно отразиться на запуске украинского КА "Лыбидь", допускают в "Укркосмосе"
15.12.2009
"Протон-М" вывел на орбиту три спутника "Глонасс-М"
29.01.2008
Успешно совершен старт ракеты-носителя "Протон-М"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:11
  • 11
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях