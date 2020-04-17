COVID против НАТО: почему альянс опасается России

В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом

Министры обороны НАТО 15 апреля провели видеоконференцию и обсудили долгосрочные последствия пандемии на континенте. В альянсе опасаются, что его противники, в том числе Россия, могут использовать пандемию для продвижения своих интересов. При этом участников НАТО вероятно ждет сокращение военных бюджетов.

Пандемия коронавируса и сопутствующий ей экономический кризис стали беспрецедентным вызовом для НАТО. Об этом по итогам онлайн-заседания министров обороны стран альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, последствия пандемии могут быть значительными. А сам кризис «станет геополитическим шоком для всего международного сообщества». Он считает, что противники альянса могут использовать пандемию для продвижения своих интересов. «Мы видим, что не снижаются военные темпы России», - отметил он, подчеркнув, что альянс готов продолжить политику сдерживания.

По его словам, военные играют ключевую роль в борьбе с пандемией, поскольку обеспечивают координацию между странами альянса. Кроме того, он отметил, что самолеты НАТО осуществили более 100 вылетов для доставки медицинского оборудования, а военные развернули 25 госпиталей.

Представители стран-участниц НАТО уже не в первый раз собираются в онлайн-режиме.

Виртуальные встречи стали контрмерой, сдерживающей распространение вируса среди высшего руководящего состава Североатлантического альянса. В значительной степени видеоконференции переформатировали международные командировки в альянсе, благодаря чему онлайн-встречи стали обычной практикой в формировании глобальной политики НАТО.

Хотя государства-участники Североатлантического альянса по-прежнему в основном сосредоточены на немедленном реагировании на факты продолжающегося распространения COVID-19, тем не менее, министры обороны НАТО на этот раз сосредоточились в основном на последствиях, которые они ожидают от кризиса. Об этом еще до встречи глав военных ведомств объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы начинаем работу по изучению средне- и долгосрочных последствий пандемии», - сказал генсек Североатлантического альянса, упомянув о «болоте» дезинформации, связанной с коронавирусом, и о необходимости устойчивости стран-участников альянса к крупномасштабным кризисам.

Европейские аналитики ожидают, что национальные оборонные бюджеты государств-участников НАТО резко сократятся в результате значительного глобального экономического спада, вызванного пандемией.

В то же время, по мнению Столтенберга, потенциальные угрозы, исходящие от «более напористой России» или выхода Китая на геополитическую сцену в новом качестве, все еще должны отслеживаться и контролироваться.

Государствам-участникам НАТО еще предстоит представить скорректированные прогнозы своих оборонных бюджетов, поскольку они в настоящее время решают более насущные потребности в своих странах. Но, по словам Столтенберга, «от коронавирусного кризиса будут существенные экономические последствия. Насколько серьезными будут эти экономические последствия, зависит, конечно, от того, как долго продлится кризис».

«Основная задача НАТО по-прежнему заключается в том, чтобы сохранить безопасность почти 1 миллиарда наших граждан. Мы должны продолжать упорно работать, чтобы гарантировать, что этот кризис здоровья не стал кризисом безопасности», - добавил генеральный секретарь НАТО.

Немецкий совет по международным отношениям (аналитический центр, дислоцирующийся в Берлине) в этом месяце опубликовал исследование, в котором изложены четыре возможных пути для НАТО в посткоронавирусном мире.

Они варьируются от полного разрушения оборонной инфраструктуры Европы до вновь обретенной солидарности на континенте, где страны, менее затронутые пандемией, поддерживают страны с большими потерями.

По мнению авторов исследования, тщательное и совместное планирование по поддержанию военного потенциала Североатлантического альянса на требуемом уровне имеет первостепенное значение для государств-участников НАТО, чтобы смягчить удар от того, что может быть беспрецедентным шоком для альянса, вызванным пандемией COVID-19.

Глобальная борьба против COVID-19 будет иметь разрушительные экономические последствия, которые могут вскоре почувствовать в оборонном секторе альянса. По предварительным оценкам, первоначальный экономический эффект от мер по борьбе с вирусом будет намного превышать последствия финансового кризиса 2008 года.

Тяжелые социально-экономические последствия от пандемии могут побудить европейские правительства отдать приоритет немедленному экономическому облегчению над долгосрочными соображениями стратегической безопасности и обороны. Хорошей новостью, по оценке издания Defense News, является то, что автоматизма в принятии решений в этой сфере не будет - каждое государство-участник альянса станет решать эти вопросы самостоятельно.

Если европейские правительства решат сократить расходы на оборону в результате нынешнего кризиса, это станет вторым крупным ударом по обороноспособности альянса в течение десятилетия.

Оборонные бюджеты только начали восстанавливаться до уровня, предшествующему кризису 2008 года, а возможности - еще нет.

За последние два десятилетия европейские армии потеряли примерно треть своих боевых и оперативных возможностей. В то же время угрозы альянсу, по мнению Defense News, существенно усилились в результате «открыто враждебной России и растущего Китая».

Основной ошибкой Европы по завершению последнего кризиса были несогласованные сокращения расходов в сфере национальной обороны вместо консолидированных европейских решений, пишет Defense News. В свете надвигающегося бюджетного кризиса правительства государств-участников НАТО начнут испытывать соблазн реагировать аналогичным образом. Это будет второй раунд сокращений расходов на оборону в течение последнего десятилетия, и у НАТО останется в будущем существенно меньше возможностей для наращивания оборонного потенциала.

Возможности, которые могут быть созданы или поддержаны в Европе только на многонациональном уровне, такие как эффективная противовоздушная оборона, стратегический воздушный транспорт или военно-морские ударные группы, могут стать «еще более хрупкими».

Некоторые критически важные могут даже исчезнуть.

Если европейцы снова сократят такие направления как ведение противолодочной обороны, производство боевых бронированных машин различного назначения и средства для ведения противоминной войны, они могут поставить под угрозу военный потенциал почти всех своих союзников. Десять лет назад подобные возможности для ведения крупномасштабных и обычных военных действий казались излишними, но сегодня НАТО нуждается в них больше, чем когда-либо, пишет Defense News.

Восстановление этих критических способностей будет сопровождаться значительными капиталовложениями и может занять долгие годы. Европа станет еще менее эффективным военным игроком и партнером США, что приведет к еще большему раздору среди государств-участников НАТО по поводу распределения бремени оборонных расходов.

Самое главное: от сокращения оборонных расходов могут пострадать технологические инновации. А именно они являются фундаментом безопасности для следующего поколения оборонных решений.

Чтобы предотвратить потерю критических возможностей и инфраструктуры в НАТО, США должны немедленно начать работать со своими европейскими партнерами, чтобы превентивно планировать все более ограниченные бюджеты, считают в Defense News. В НАТО должны оценить существующие возможности и предложить альтернативы для консолидации.

Основываясь на скоординированных усилиях по пересмотру уровня амбиций и приоритетов НАТО, альянс должен предложить планы для сохранения военного потенциала, позволяющего действовать, удаляя ненужные и устаревшие ресурсы. Такие скоординированные усилия должны включать тесное сотрудничество с Европейским союзом.

Соединенные Штаты, пишет Defense News, должны работать с сетью более крупных государств-участников НАТО, которые лучше подготовлены к тому, чтобы выдержать экономический шок от нынешнего кризиса, и затем выступать в качестве ведущих стран альянса.

Дальнейший путь Североатлантического альянса ясен: поскольку амбиции в отношении европейской стратегической автономии становятся желанными в свете нынешнего кризиса, союзники должны сосредоточиться на сохранении стратегической автономии НАТО в целом. «В обозримом будущем обе стороны Атлантики должны жить под одним девизом: сначала НАТО!», - подчеркивают в Defense News.

Михаил Ходаренок