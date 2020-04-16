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ТАСС

Эксперт: плиты на стартовых площадках космодромов при запуске ракет срываются регулярно

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Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин пояснил, что бетонные плиты - это не защита, они необходимы только для того, "чтобы дать свободно вылететь газовому потоку"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Срыв бетонных плит газоотводных каналов на стартовых площадках космодромов Плесецк и Байконур при запусках ракет не является чем-то необычным и критичным. Это происходит довольно часто, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

Ранее на YouTube-канале "Роскосмос ТВ" было размещено видео старта пилотируемого корабля "Союз МС-16" с 31-й площадки Байконура. На этом корабле 9 апреля на МКС отправился экипаж новой экспедиции. В частности, показано, что при старте ракеты-носителя "Союз-2.1а" с газоотводного канала срывает бетонные плиты.

"Я много раз видел, когда несколько штук плит срывало при стартах. Видел, когда даже куски цемента выбивало оттуда, между плитами, и они летят во все стороны, особенно когда сильный ветер. Если эти плиты срывает во время пуска, это совершенно не критично, это нормально", - сказал Маринин.

По его словам, при такой ситуации после старта и очистки газоотводного канала туда либо укладывают старые плиты и цементируют, если они не сильно повреждены, либо кладут новые. "Эти плиты - расходный материал", - отметил эксперт.

Маринин уточнил, что газоотводные каналы, в том числе на 1-й и 31-й стартовых площадках космодрома Байконур, уложены небольшими - примерно 45 на 45 см или 50 см на 50 см - бетонными плитами. "Между ними швы заделываются цементом, но этот цемент со временем трескается, между трещинами вырастает трава, она сгорает во время пуска и, естественно, плиты постепенно коробятся, их меняют", - рассказал он.

Эксперт добавил, что бетонные плиты - это не какая-то защита, они необходимы только для того, "чтобы дать свободно вылететь газовому потоку".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Плесецк
Союз ПКК
Союз-2 РН
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