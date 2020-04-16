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ТАСС

"Прогресс МС-14" доставит космонавтам на МКС апельсины и грейпфруты

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

В Роскосмосе уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-14", запуск которого запланирован на 25 апреля, привезет экипажу Международной космической станции (МКС) фрукты, в том числе грейпфруты и апельсины. Соответствующее фото размещено на странице Роскосмоса в Twitter.


На изображении видно, что к погрузке в корабль готовы укладки, на которых подписано содержимое - апельсины, грейпфруты и колбаски. Хранить их нужно при температуре около 20 градусов, срок годности истекает 30 апреля.

В Роскосмосе уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов. "Кроме того, экипаж получит праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в госкорпорации.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 04:51 мск 25 апреля с космодрома Байконур. Стыковка намечена на тот же день в 08:13 мск.

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Россия
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Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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