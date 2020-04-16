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Интерфакс-АВН

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии COVID-19

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Abraham Caro Marin

Могут осмелеть террористы, не снижаются темпы военной активности России, отмечает Столтенберг

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры обороны НАТО рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса и согласовали свои последующие шаги, которые предстоит предпринять для оказания поддержки странам-союзницам и государствам-партнерам, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"COVID-19 представляет собой беспрецедентный вызов для наших государств. Он оказывает глубокое воздействие на наше население и экономику наших стран. Вследствие кризиса международная система подверглась историческим потрясениям, у которых могут быть долгосрочные последствия", - заявил Столтенберг в среду после совещания глав оборонных ведомств стран НАТО, прошедшего в формате видеоконференции.

По его словам, кризис продемонстрировал устойчивость и сплоченность государств альянса. "Наши вооруженные силы уже играют ключевую роль в оказании поддержки национальным гражданским усилиям (в борьбе против коронавируса - ИФ)", - добавил он.

Генсек альянса сообщил, что верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс доложил министрам об усилиях, которые прилагаются для обеспечения наиболее эффективного использования военных ресурсов организации в помощи против COVID-19.

Столтенберг привел данные, согласно которым, вооруженные силы стран Североатлантического альянса провели более 100 воздушных миссий по перевозке медицинского персонала и предметов медицинского назначения, содействовали строительству 25 полевых госпиталей, обеспечили более 25 тыс. дополнительных койко-мест, и свыше 4 тыс. личного состава медицинских служб участвуют в поддержке гражданских усилий.

Министры, продолжил Столтенберг, также обсудили обеспечение сдерживания и обороны. Он считает, что вызовы в сфере безопасности не уменьшились из-за пандемии. "Наоборот, потенциальные противники будут пытаться использовать ситуацию для продвижения своих интересов. Могут осмелеть террористические группировки. Обстановка в сфере безопасности в Афганистане и Ираке остается нестабильной. И мы видим, что не снижаются темпы военной активности России", - отметил генсек альянса.

"В то время как мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших вооруженных сил (от коронавируса - ИФ), наша оперативная готовность остается незыблемой. И наши силы сохраняют готовность, бдительность и подготовленность для реагирования на любую угрозу", - заявил Столтенберг.

Кроме того, сообщил он, Североатлантический совет на уровне министров обороны обсудил "важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые пытаются посеять раскол в Североатлантическом альянсе и Европе и подорвать наши демократии".

Министры также рассмотрели "долгосрочные последствия данного кризиса в сфере здравоохранения".

"Геополитическое воздействие пандемии может оказаться значительным. Некоторые могут попытаться использовать экономический спад для инвестиций в наши важнейшие отрасли промышленности и инфраструктуру, что в свою очередь может повлиять на нашу безопасность в долгосрочной перспективе и на нашу возможность справиться с очередным кризисом при его наступлении", - подчеркнул глава НАТО.

Поэтому, пояснил он, министры обороны обсуждали, как альянс должен готовиться к долгосрочным последствиям пандемии.

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Афганистан
Ирак
Россия
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NATO
Медицина
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