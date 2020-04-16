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Российская газета

В новых военных медцентрах будут работать 2300 человек

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16 апреля в Нижнем Новогороде собираются досрочно открыть первый из 16 новых многофункциональных военных медцентров. Их по поручению президента России по всей стране возводят военные строители.

Новую лечебницу на 60 койко-мест в Нижнем они вводят в строй за рекордно короткое время. Для работы там столь же оперативно подготовили медицинский персонал. Первая врачебно-сестринская бригада прибудет в центр уже в четверг. В ее составе, помимо врачей общей практики, узкие специалисты - пульмонологи, анастезиологи, инфекционисты и рентгенологи.

Все они готовы оказать помощь пациентами с коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на прием инфицированных военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Российской армии. Но в форс-мажорных обстоятельствах в центр положат и штатских больных. Эффективно бороться с опасным вирусным заболеванием армейским медикам позволит специальный учебный курс, который они прошли в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Что касается других центров, они тоже не останутся без докторов, среднего и младшего медперсонала. К середине мая, когда Минобороны РФ запустит все новые лечебные объекты, каждый укомплектуют по полному штату.

По словам начальника военно-медицинского главка Дмитрия Тришкина, к работе там привлекут 400 военврачей, 950 медсестер и фельдшеров, а также 800 санитаров, нянь и дезинфекторов. Однако набрать необходимых 2300 человек только за счет ближайших к новостройкам госпиталей и военных поликлиник вряд ли получится. Поэтому на работу приглашают и гражданских медиков.

Медцентры укомплектуют компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгеновским оборудованием, аппаратами УЗИ, а также оборудованием для анестезиологии

Одновременно с завершением строек туда завозят современное оборудование, позволяющее оказывать весь спектр специализированной врачебной помощи. Тришкин рассказал "Красной звезде", что новые центры в том числе укомплектуют компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгеновским оборудованием, аппаратами для ультразвукового исследования, а также оборудованием для анестезиологии и эндоскопии. Кроме того, в госпиталях запасли все необходимые лекарственные препараты и средства защиты.

В Минобороны побеспокоились о здоровье военврачей, а правительство предусмотрело дополнительные выплаты для участников борьбы с пандемией. На эти цели по распоряжению премьера Михаила Мишустина из резервного фонда правительства Минобороны выделяют почти 2,3 млрд рублей.

По данным ведомства, эпидемиологическая обстановка в Российской армии остается стабильной и полностью контролируемой. Весь личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу обязательно проходит осмотр медиками с замером температуры. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование. Число таких проверок в армии уже превысило 11 тысяч.


Юрий Гаврилов

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