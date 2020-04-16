Премьер-министр Армении раскрыл контрабанду оружия в Африку

Зарегистрированные в Армении гражданские самолеты в прежние годы занимались незаконной перевозкой оружия в африканских странах.

Об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании республики заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя вопрос депутата Карена Симоняна, цитирует армянский информационно-аналитический портал VERELQ агентство Eadaily.

Он отметил, что в ходе своего последнего выступления глава Комитета гражданской авиации (КГА) Армении Татевик Ревазян заявила об имевших место «пробелах» в отрасли. Парламентарий в связи с этим поинтересовался, кто понесет ответственность за эти «пробелы» и как будет восполнен ущерб, нанесенный армянской авиации.

В ответ глава правительства поделился информацией, предоставленной ему Аудиторской палатой (АП) республики осенью прошлого года. Он отметил, что, согласно отчету АП, из 28 зарегистрированных в Армении самолетов десять базировались в Южном Судане и Чаде. Находившиеся в африканских государствах воздушные борта в основном занимались перевозкой грузов. Комитет гражданской авиации посредством МИД Армении получал из ООН информацию о том, что зарегистрированные в закавказской республике самолеты вовлечены в незаконный оборот оружия в странах Африки.

«Что, по сути, произошло и что стало причиной скандала в Армении? Соответствующее управление Евросоюза констатировало, что Комитет гражданской авиации не в состоянии контролировать деятельность армянских авиакомпаний. В том же документе представлено, почему КГА не в состоянии контролировать эти компании. Потому что КГА имеет определённые обязательства по вопросу базирующихся в Африке самолетов, но по действующим в Армении правилам авиационный регулятор не имеет рычагов для их выполнения», - заявил Пашинян.