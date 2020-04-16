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Интерфакс-АВН

Запуск спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложен из-за брака ракет "Протон-М"

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся ранее на апрель, перенесен на неопределенное время, сообщает компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".

"Запуск космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103", созданных компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", отложен на неопределённый срок", - говорится в сообщении.

"Подготовка спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к запуску на космодроме Байконур приостановлена в связи с тем, что был выявлен брак комплектующих ракеты-носителя "Протон-М", - заявили в "ИСС".

Там привели слова главы Центра Хруничева Алексея Варочко, который ранее заявлял о выявленных проблемах с комплектующими на ряде ракет "Протон-М".

"При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сказал Варочко.

Он отметил, что устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре.

"После замены комплектующих необходимо будет провести дополнительный цикл проверок ракеты-носителя. По его окончании будет определена новая дата запуска", - заявили в пресс-службе "ИСС".

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" были доставлены на Байконур в конце февраля, они предназначены для обеспечения современных телекоммуникационных услуг на территории России и стран СНГ.

В конце февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что аппараты планируется запустить 31 марта, а не в апреле, как намечалось ранее. Однако ни в марте, ни в апреле спутники запущены не были.

Спутники созданы по заказу российского оператора "Космическая связь" для пополнения российской орбитальной группировки связи. Работы по их изготовлению официально стартовали в конце декабря 2016 года, когда вступил в силу контракт, заключённый между "ИСС" и "Космической связью".

В ходе реализации проекта "ИСС" отвечало за создание модулей служебных систем, конструкцию модулей полезной нагрузки, интеграцию спутников и полный цикл их испытаний.

"Партнёром "ИСС" по полезной нагрузке выступила итальянская компания Thales Alenia Space. Также в работе над созданием спутников участвовали ещё 11 предприятий космической промышленности из России и зарубежья.

Новые космические аппараты выполнены на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н" - самой коммерчески востребованной из семейства "Экспресс-1000" (она легла в основу таких телекоммуникационных спутников как KazSat-3, "Экспресс-АТ1", "Экспресс-АМ8", "Ямал-300К" и других).

"Новые "Экспрессы" отличаются от предшественников наличием более эффективных солнечных батарей и усовершенствованной системой терморегулирования. Гарантийный срок их активного существования составляет 15 лет", - заявляют в "ИСС".

На переходную орбиту их доставит ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Оттуда с помощью собственных двигательных установок спутники доберутся до точек стояния на геостационарной орбите. Для этого аппараты получат увеличенный запас газа ксенон, который питает их ионные двигатели.

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Страны
Италия
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
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Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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