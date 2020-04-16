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РИА Новости

Эксперт: "чрезмерность" войск РХБЗ поможет при пандемии коронавируса

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Войска РХБЗ
Войска РХБЗ.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россию обвиняли в чрезмерности войск РХБЗ, считая это признаком подготовки к войне с применением оружия массового поражения, но выяснилось, что они способны эффективно бороться с массовыми эпидемиями рассказал в среду РИА Новости независимый военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства министерства обороны.

"Войска РХБЗ в Советском Союзе, а потом в России всегда была сильнейшими на планете, их масштабность всегда служили поводом для обвинения в агрессивности. На западе это считали признаком того, что страна готовится применять химическое и бактериологическое оружие. Теперь эта "чрезмерность" оказалась востребована. В других армиях таким войскам уделялось мало внимания, возможно, это одна из существенных ошибок", - заявил Желтоножко.

Он уточнил, что защита от химического и бактериологического оружия в российской оборонной доктрине по сей день занимает серьёзное место и это наиболее засекреченная сфера.

"Именно войсках РХБЗ в России отвечают за разработку методов борьбы вирусными эпидемиями. Здесь создана одна из лучшая в мире система подготовки военных эпидемиологов, которая динамично развивается с момента создания, теперь эти специалисты оказывать помощь в Италии", - рассказал эксперт.

По мнению эксперта, применение технических средств РХБЗ, в которой для борьбы с химическим и радиоактивным загрязнениями используется технология дегазации и дезинфекции больших площадей и большого количества, подвергшегося заражению людей, будет решающая в борьбе с коронавирусом.

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