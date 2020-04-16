Эксперт: "чрезмерность" войск РХБЗ поможет при пандемии коронавируса

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россию обвиняли в чрезмерности войск РХБЗ, считая это признаком подготовки к войне с применением оружия массового поражения, но выяснилось, что они способны эффективно бороться с массовыми эпидемиями рассказал в среду РИА Новости независимый военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.
Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства министерства обороны.
Он уточнил, что защита от химического и бактериологического оружия в российской оборонной доктрине по сей день занимает серьёзное место и это наиболее засекреченная сфера.
По мнению эксперта, применение технических средств РХБЗ, в которой для борьбы с химическим и радиоактивным загрязнениями используется технология дегазации и дезинфекции больших площадей и большого количества, подвергшегося заражению людей, будет решающая в борьбе с коронавирусом.