Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия вырвалась в лидеры как качественно, так и количественно, имея в своем распоряжении широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных оказать существенное влияние на ход боя и действовать даже в космосе, заявил РИА Новости в среду военный эксперт Алексей Леонков.

Ежегодно 15 апреля в Вооруженных силах России отмечается день специалиста по радиоэлектронной борьбе - профессиональный праздник, установленный указом президента от 31 мая 2006 года.

"Западные армии до последнего времени считали, что развивать войска РЭБ не имеет смысла, в результате безнадежно отстали, поэтому российские системы РЭБ ушли далеко вперед и фактически не имеют аналогов в мире", - сказал Леонков.

"Российская армия приняла на вооружение комплексы локального действия, защищающие летательные аппараты, корабли, живую силу на ограниченной площади, нейтрализующие взрыватели боеприпасов, воздействующие на комплексы разведки, путающие головки самонаведения, перехватывающие системы управления беспилотников, и даже те, которые воздействует на космические объекты", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, в ближайшие годы значение РЭБ будет только возрастать из-за усиливающейся роли информационных технологий в управления войсками и вооружением.

"Так, DARPA (управление перспективных исследовательских проектов минобороны США) считает, что основной опасностью для космических группировок являются российские комплексы РЭБ, и угроза будет только возрастать", - сказал он.