Украинская "Ольха" не сможет ударить по российскому НПЗ, считает эксперт

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявления о возможности ракетного удара по Ростовскому НПЗ украинскими ракетными системами залпового огня мог сделать только человек, далекий от военного дела, РСЗО Украины будут обнаружены, как только их начнут вытаскивать на передовую, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

Ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара комплексом реактивного залпового огня (РСЗО) "Ольха" по Ростовскому НПЗ.

"Это заявление - очередная глупость, которая, к сожалению, повторяется на Украине по несколько раз в день. С точки зрения здравого смысла и реалий, оно не имеет под собой никакой основы", - сказал эксперт.

Он пояснил, что в России разработаны системы залпового огня нового поколения, обладающие высокой боевой эффективностью. "На Украине же остались старые советские, ничем особенным в сравнении с современными российскими системами ни по дальности, ни по точности нанесения удара не отличающиеся, нам они хорошо известны. Если вдруг какой-нибудь политик примет решение вытаскивать их на передовую, то они будут обнаружены сразу", - указал он.

"Еще даже до того, как их начнут заряжать, и они попадут в так называемую зону недопуска, они будут обнаружены нашими системами и уничтожены. Этот вопрос решается просто на "раз, два". Такую ерунду мог сказать только человек, далекий от военного дела", - подчеркнул аналитик.