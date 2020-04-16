Войти
Известия.ru

Набор в отряды космонавтов могут перенести из-за карантина

119
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) может продлить набор в отряды космонавтов, если период самоизоляции будет продлен после 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК в среду, 15 апреля.

Отмечается, что по текущему плану документы можно подать до 1 июня, после чего их рассмотрят в течение четырех месяцев. Всего планируется отобрать четырех человек.

«Пока заочное рассмотрение заявок идет по плану. Но в сложившейся ситуации мы на две недели задержали встречи с кандидатами, которых хотели пригласить в Звездный городок на очный этап отбора», — сообщили в пресс-службе «РИА Новости».

В ЦПК отметили, что если карантин снимут 30 апреля, то на сроках отбора это не отразится. Однако если период будет продлен, то процесс приема заявок придется приостановить и возобновлять только после снятия ограничений.

В условиях самоизоляции сбор необходимых документов и прохождение медицинского обследования для кандидатов являются затруднительными или невозможными вовсе.

О новом наборе в отряд космонавтов объявили летом прошлого года. Он стал 18-м в истории космонавтики России и третьим открытым, когда любой желающий может подать заявку.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что девять из запланированных на 2020 год 33 космических запусков могут сорваться из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.


По данным на 15 апреля, в 84 регионах России зафиксировано 24 490 инфицированных, погибли 198 человек. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, Республика Алтай осталась последним регионом в стране, где не выявлено ни одного заразившегося.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
13.04.2020
Рогозин рассказал о задаче покорения планет, стоящей перед российской космонавтикой
19.11.2019
Индийские астронавты начнут тренировки в российском ЦПК в 2020 году
16.09.2019
Ставка на лидерство
10.04.2014
О Швабе. Сила света
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 02:27
  • 2
Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами
  • 16.04 01:57
  • 1
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
  • 16.04 00:35
  • 521
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 23:41
  • 16
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 23:38
  • 10
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 23:30
  • 229
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 22:31
  • 7
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 21:35
  • 8
Как Сталин с кризисом авиастроения боролся
  • 15.04 21:30
  • 4
"Воздушный снайпер": NI назвал преимущества Су-57 перед самолетами США
  • 15.04 21:16
  • 18
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 20:36
  • 7
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 20:15
  • 11
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 20:11
  • 5
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 18:23
  • 2
Высший пилотаж «Хищника»
  • 15.04 15:53
  • 57
Коронавирус поразил китайские ракеты