Завершено расследование авиакатастрофы на «Суперджете»

41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet 5 мая в прошлом году в московском аэропорту «Шереметьево».

«На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта.

В ведомстве заявили, что расследование в отношении капитана завершено, а собранные данные опровергли версию о том, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил, что вылетевший в Мурманск Superjet вскоре утратил связь с диспетчерами. «Из-за попадания молнии, по предварительным данным, была утрачена связь с диспетчером. Затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся», - рассказал источник.

Информированный источник сообщил, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту «Шереметьево», стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

«По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь официальный представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов заявил, что пассажиров аварийного Superjet эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем положено по нормативам.