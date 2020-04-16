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WarSpot

Катапультировался от страха

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС Франции могли лишиться своего истребителя. Вчера, 14 апреля, информационное агентство CNN сообщило о том, что «пассажир» истребителя Dassault Rafale B совершил случайное катапультирование.

Инцидент произошёл на авиабазе Сен-Дизье на северо-востоке Франции. Во время тренировочного полёта группы из трёх истребителей «пассажир» одного из них катапультировался на высоте 760 м.

Катапультировавшийся «пассажир» истребителя Rafale

Источник изображения: cnn.com

Друзья подарили полёт на истребителе 64-летнему французу. Перед полётом его пульс от страха превышал отметку 140 ударов в минуту, но он всё же решился на посадку в самолёт. В ходе полёта, когда лётчик начал быстрый набор высоты, «пассажир» запаниковал и схватился за первое, что попалось под руку — кнопку катапультирования.

Лётчик отделался незначительными травмами лица и успешно посадил истребитель. «Пассажир», даже несмотря на то, что он плохо застегнул шлем, и тот с него слетел, приземлился без серьёзных травм.

Длина истребителя Rafale составляет 15,3 м, размах крыла — 10,9 м, масса пустого самолёта – 10 т, а его боевая нагрузка – 9,5 т. Самолёт имеет 14 точек подвески для вооружений, может подниматься на высоту свыше 15 км и имеет боевой радиус около 1400 км (с дополнительными топливными баками).

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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