"Угроза, а не торжество": ветераны попросили Путина перенести парад

Ветераны предложили Путину перенести парад Победы

Российские ветеранские организации попросили Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более безопасную в эпидемиологическом плане дату. Ранее власти выступали с предложением провести парад именно 9 мая, но не приглашать на него ветеранов. Также сообщалось о возможности проведения торжества без гостей.

Российские ветеранские организации обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой провести парад Победы в Москве не 9 мая, а позже, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.

Обращение подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - указано в обращении.

Как отметили составители документа, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая невозможно дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада.

Руководители ветеранских организаций подчеркнули, что проведение мероприятий не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей.

"По нашему мнению, это решение (о переносе парада. - «Газета.Ru») послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!" - указано в обращении.

Неделей ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, в том числе возможность отказаться от приглашения на торжество ветеранов из-за риска заражения коронавирусом. Песков признал, что участие в торжественных мероприятиях ветеранов нецелесообразно с точки зрения охраны их здоровья.

Официальный представитель Кремля отметил, что на данный момент никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось. Он уточнил, что все будет зависеть от степени распространения инфекции в стране.

Визит на парад Победы в Москву уже отменили американские ветераны Второй мировой войны, сообщало ТАСС со ссылкой на президента фонда The Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвиса.

Этот фонд должен был организовать поездку в Москву 12-ти ветеранов из США в возрасте от 96 до 103 лет. Они участвовали в боях на Западном фронте. Американцы должны были прибыть в Россию 2 мая. Их приезд отложен до дальнейшего уведомления.

Администрация президента ранее обратилась к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов. Это обращение датировано 27 марта. Его подписал ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник президента Антон Кобяков. Документ направили вице-премьеру - главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко, передавал «Интерфакс» со ссылкой на документ. Такая просьба была вызвана угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале апреля два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы в этом году.

Один из них - проведение парада 9 мая, но без зрителей.

Другой - перенос торжества на осень и проведение его в полноформатном режиме. В соответствии с этим планом, парад могут приурочить к окончанию Второй мировой войны, пояснили собеседники РБК. 1 апреля Госдума приняла законопроект, согласно которому эта годовщина переносится со 2 сентября на 3-е.

Еще одна возможная дата проведения парада - 7 ноября. В 1941 году в этот день шла битва за Москву, и в ее разгар в столице прошел военный парад, на котором присутствовал лично глава СССР Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение. Он считался важной военной операцией.

Лидия Мисник