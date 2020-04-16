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Российская газета

Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами

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Источник изображения: rg.ru

Китайские конструкторы установили дистанционно управляемый боевой модуль с новейшей 40-мм автоматической пушкой на трехосный БТР WZ551. Как сообщается, первая фотография обновленной бронемашины появилась на обложке очередного номера издания "Современное вооружение", который выйдет в следующем месяце.

WZ551, имеющий также обозначение Type 92, в настоящее время вооружают 25-мм орудиями со скорострельностью 100-200 выстрелов минуту и боекомплектом в 400 бронебойных и осколочно-фугасных снарядов.

Эти средства доставки пехоты, являющиеся, по мнению многих военных экспертов, доработанными копиями французских VAB, кроме Народно-освободительной армии Китая находятся у силовых структур почти двух десятков государств. По всей видимости, на поставки за рубеж будет ориентирована и эта модификация.

Первый раз этот боевой модуль, разработанный корпорацией NORINCO, имеющий обозначение CS/AA5, был продемонстрирован в 2016 году на международной выставке Airshow China в Чжухае. Правда, тогда его смонтировали на более современном экспортном бронетранспортере VP10 с колесной формулой 8х8.

Позже сообщалось, что новинку также установили на многоцелевой вездеход CS/VP16В.

Особенностью 40-мм артиллерийской установки являются применяемые ей телескопические боеприпасы: снаряды в них полностью находятся внутри гильз и окружены пороховыми зарядами. Такое конструктивное решение дает определенные преимущества, например, увеличивает возимый боекомплект.

Также достаточно высоки характеристики боеприпасов, например, бронебойно-подкалиберных, имеющих начальную скорость до 1450 метров в секунду. Они якобы способны на дистанции в один километр пробивать установленные вертикально 130-мм бронированные преграды.

Несмотря на это, иностранные военные пока не спешат приобретать бронемашины с этими чудо-пушками - о реальных контактах по этому вопросу пока ничего не известно.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Франция
Продукция
VAB
Компании
Norinco
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2 комментария
№1
16.04.2020 01:14
А нашим не хватило ума разработать телескопические 45мм.снаряды.... Хотя работы шли.
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№2
16.04.2020 02:27
У нас историческая "дырка" ниже калибра 57.

Есть 30. есть 23.

Вопрос - надо ли. Тем более, выстрел с глубоко засаженным снарядом имеет свои недостатки,
как-то раздалбывание казённика и, в последствии, снижение начальной обтюрации, а так же деформации снарядов, ведущие к увеличенным прецессиям, что может сказываться на точности огня на дальние дистанции.
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