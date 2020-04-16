Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами

Китайские конструкторы установили дистанционно управляемый боевой модуль с новейшей 40-мм автоматической пушкой на трехосный БТР WZ551. Как сообщается, первая фотография обновленной бронемашины появилась на обложке очередного номера издания "Современное вооружение", который выйдет в следующем месяце.

Okładka majowego periodyku przynosi zdjęcie nowej chińskiej wieży CS/AA5 z armatą kal. 40 mm z amunicją teleskopową. pic.twitter.com/H4ZF3Ig6L3 — militarium (@Militarium) April 14, 2020

WZ551, имеющий также обозначение Type 92, в настоящее время вооружают 25-мм орудиями со скорострельностью 100-200 выстрелов минуту и боекомплектом в 400 бронебойных и осколочно-фугасных снарядов.

Эти средства доставки пехоты, являющиеся, по мнению многих военных экспертов, доработанными копиями французских VAB, кроме Народно-освободительной армии Китая находятся у силовых структур почти двух десятков государств. По всей видимости, на поставки за рубеж будет ориентирована и эта модификация.

Zhuhai 2016: #China shows off The CS/AA5 8x8 assault gun fitted with a 40mm CTWS - https://t.co/knUDTiKjnC #Manufacturing pic.twitter.com/AWqLMOVhYT — China Manufacturing Consultants (CMC) (@china_mfg) November 10, 2016

Первый раз этот боевой модуль, разработанный корпорацией NORINCO, имеющий обозначение CS/AA5, был продемонстрирован в 2016 году на международной выставке Airshow China в Чжухае. Правда, тогда его смонтировали на более современном экспортном бронетранспортере VP10 с колесной формулой 8х8.

Позже сообщалось, что новинку также установили на многоцелевой вездеход CS/VP16В.

Особенностью 40-мм артиллерийской установки являются применяемые ей телескопические боеприпасы: снаряды в них полностью находятся внутри гильз и окружены пороховыми зарядами. Такое конструктивное решение дает определенные преимущества, например, увеличивает возимый боекомплект.

Также достаточно высоки характеристики боеприпасов, например, бронебойно-подкалиберных, имеющих начальную скорость до 1450 метров в секунду. Они якобы способны на дистанции в один километр пробивать установленные вертикально 130-мм бронированные преграды.

Несмотря на это, иностранные военные пока не спешат приобретать бронемашины с этими чудо-пушками - о реальных контактах по этому вопросу пока ничего не известно.

Алексей Брусилов