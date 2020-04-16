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«Виновник» провалов «Роскосмоса» заразился коронавирусом

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Евгений Микрин
Евгений Микрин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Микрин сдал два теста на коронавирус, оба — положительные», — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время конструктор находится на самоизоляции дома. Клинических симптомов заболевания у Микрина не наблюдается.

Агентство напоминает, что всего в «Роскосмосе», куда входит «Энергия», обнаружено 30 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

В декабре 2019 года генеральный директор «Энергии» Николай Севастьянов, в 2006-м обещавший с 2020 года наладить промышленную добычу гелия-3 на Луне, назвал генконструктора пилотируемых программ «Роскосмоса» Евгения Микрина конкретным «виновником» космических провалов России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Севастьянов Николай
Проекты
2020-й год
Луна
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