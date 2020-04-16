Задержки с поставкой паротурбинной установки для атомного ледокола «Урал»

Санкт-петербургское издание газеты "Коммерсантъ" в материале Яны Войцеховской "Урал" дал пару. Балтийский завод не получил от Кировского завода установку для ледокола", сообщает, что Кировский завод до сих пор не поставил Балтийскому заводу паровые турбины на третий ледокол проекта 22220 "Урал", который должен быть сдан "Росатому" в 2022 году. На Балтийском заводе установку ждали еще в октябре 2019 года. Однако подрядчик отмечает, что не получил своевременное финансирование от заказчика, а также составные части турбин, поэтому будет оспаривать поданный ранее Балтийским заводом иск на 200 млн рублей. Несмотря на задержку с установкой, завод уверяет, что на сроки сдачи "Урала", в отличие от головного ледокола "Арктика", она не повлияет.

Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 18.03.2020 (с) Curious / forums.airbase.ru

Балтийский завод подал иск на 199,96 млн рублей к трем предприятиям ГК "Кировский завод" Георгия Семененко: АО "Завод "Киров-Энергомаш"", АО "Петербургский тракторный завод" и ОАО "Кировский завод". Третьими лицами привлечены ФГУП "Атомфлот", АО "Объединенная судостроительная корпорация". Как уточнили на предприятии, требования связаны с длительной просрочкой по поставке паротурбинной установки (ПТУ) для ледокола "Урал" со стороны АО "Завод "Киров-Энергомаш"" (КЭМ). Структуры ГК являются солидарными поручителями по обязательствам подрядчика, уточнил заказчик.

О том, что поставка затягивается, гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов заявлял еще в декабре 2019 года. Тогда на Кировском заводе сообщали, что согласовали срок поставки ПТУ на "Урал" на июнь 2020 года. Новые сроки поставки заказчик и подрядчик вчера не комментировали.

О строительстве "Арктики" ФГУП "Атомфлот" (подконтрольно "Росатому") и входящий в ОСК Балтийский завод договорились в 2012 году. Деньги на ледокол - 37 млрд рублей - выделил бюджет. В 2014 году был заключен контракт еще на два ледокола серии - "Сибирь" и "Урал" - на 84,4 млрд рублей. "Арктика" должна была быть сдана в конце 2017 года, "Сибирь" - в конце 2019 года, "Урал" - в конце 2020 года. Однако сроки сдачи не раз переносились: по последним данным, "Арктика" может быть сдана в мае 2020 года, "Сибирь" и "Урал" - в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2019 году ФГУП "Атомфлот" и Балтийский завод подписали договор на строительство еще двух атомных ледоколов проекта 22220, их сдача намечена на декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов - более 100 млрд рублей.

Контракты на поставку паровых турбин для всех ледоколов заключены с Кировским заводом, несмотря на то, что они стали ключевой проблемой головного судна (см. "Ъ" от 04.12.2019). Турбины должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на КЭМ. Заказчик также требовал у подрядчика уплатить неустойку в размере 160 млн рублей на головной "Арктике", КЭМ оспаривал решение суда первой инстанции в апелляции, но безуспешно. Кировский завод, в свою очередь, требовал изменить договоры с Балтийским заводом и снять с него ответственность за нарушение сроков поставок, выиграв в судах в трех инстанциях.

На "Сибирь" турбины уже поставлены, заявляли ранее на Балтийском заводе. "Изготовление паротурбинных установок для следующих серийных ледоколов идет в соответствии с подписанными контрактами",- говорят в КЭМ.

Эксперты отмечают, что для реализации плана по увеличению грузопотока по Севморпути существующего атомного ледокольного флота недостаточно. "Росатомфлот" ранее уже продлевал ресурсы ледоколов "Вайгач" и "Таймыр". До "Арктики" российская промышленность почти десять лет не строила атомные ледоколы: предыдущий "50 лет Победы" был сдан в начале 2007 года, а заложен еще при СССР в 1989 году.