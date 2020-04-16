Войти
Военно-промышленный курьер

Электронное всевидящее око следит за поляками

130
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Польская компания WB Electronics представила свой мини-беспилотный летательный аппарат FlyEye 3.0 для помощи польскому правительству по отслеживанию граждан, находящихся в самоизоляции.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на портал Janes.

Дроны планируют направить в наиболее зараженные районы страны. Идею предложили во время экстренного совещания польских чиновников. Кроме того, компания также готова предоставить свой современный мини-беспилотник FlyEye MED для доставки медикаментов, количество которых будет зависеть от типа установленной электрооптической системы. 

Базовый беспилотник FlyEye можно перевозить в рюкзаке. Воздушное транспортное средство способно к автоматическому взлету с любого доступного места, даже в ограниченном пространстве, в частности с крыш в густонаселенных районов. Модульная система также предназначена для автономного наблюдения и ретрансляции связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА
Медицина
Похожие новости
13.03.2018
Беспилотные авиационные системы на выставке UMEX-2018
21.06.2016
Минобороны Франции проводит тендер на закупку мини-БЛА
05.05.2016
Польша укрепляет сотрудничество с Украиной в оборонной сфере
26.01.2016
«Сажем» может продать Минобороны Франции БЛА «Патроллер»
12.02.2015
Самолеты стали печатать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 02:27
  • 2
Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами
  • 16.04 01:57
  • 1
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
  • 16.04 00:35
  • 521
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 23:41
  • 16
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 23:38
  • 10
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 23:30
  • 229
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 22:31
  • 7
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 21:35
  • 8
Как Сталин с кризисом авиастроения боролся
  • 15.04 21:30
  • 4
"Воздушный снайпер": NI назвал преимущества Су-57 перед самолетами США
  • 15.04 21:16
  • 18
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 20:36
  • 7
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 20:15
  • 11
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 20:11
  • 5
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 18:23
  • 2
Высший пилотаж «Хищника»
  • 15.04 15:53
  • 57
Коронавирус поразил китайские ракеты