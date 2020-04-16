БМП Bradley подготовят замену

Вместо оперативной закупки действующих образцов БМП армия США проведет полноценный тендер, дав возможность промышленности с нуля создать новые боевые машины для замены Bradley.

Впервые о программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, «опционально управляемая боевая машина») стало известно в марте прошлого года. Согласно описанию программы, OMFV должна действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием, сообщает Warspot со ссылкой на портал breakingdefense.com.

Тендер на OMFV проводился по ускоренной программе и включал в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. Контракт с финалистами конкурса планировалось подписать уже в 2020 году, но в Минобороны США переоценили возможности разработчиков.

Уложиться в очень сжатые сроки тендера сумел лишь один претендент — компания General Dynamics Land Systems. Поэтому Минобороны отменило программу, а теперь стало известно, что Армия полностью пересмотрела требования к новым боевым машинам.

Армия США опубликовала предварительный запрос предложений, ответив в нем на вопросы от промышленности. Тендер может быть объявлен не ранее апреля 2021 года. Спустя два года планируется выделить средства трем финалистам на создание опытных образцов техники, а их тестирование продлится до 2026 года. Серийное производство начнется в 2027 году, а годом позже новая БМП поступит на вооружение армии. В американской армии полностью пересмотрели требование к новой машине. Теперь вместо мобильности на первом месте будет выживаемость экипажа и десанта. Главными целями на поле боя для новой БМП указаны однотипные машины противника, а не танки.