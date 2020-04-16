Минобороны Катара продемонстрировало применение БЛА "Байрактар" TB2 в ходе учений

ЦАМТО, 15 апреля. Беспилотные летательные аппараты "Байрактар" TB2 производства турецкой компании Baykar Makina впервые были продемонстрированы ВС Катара в ходе проведения военных учений.

Министерство обороны Катара 1 апреля обнародовало видеорепортаж, в котором были показаны руление и взлет БЛА "Байрактар" TB2 в ходе учений Al-Adheed 2020. Демонстрировавшийся БЛА не был оснащен вооружением, но на видео также было показано нанесение ударов по целям на полигоне Курайн-Абу-эль-Баул на юге страны (возможно, с других БЛА этого типа).

По данным экспертов Jane's Defence Weekly, в видеорепортаже БЛА выполнил взлет с взлетно-посадочной полосы с недавно уложенным покрытием и сплошной линией посередине. Таковые отсутствуют на авиабазах "Эль-Удейд" или "Доха". Возможно, аппарат был размещен на новой авиабазе "Духан", которая была официально открыта в июне 2019 года. Судя по спутниковым снимкам, обустройство авиабазы продолжается.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2018 года в ходе международной выставки DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition) Центр разведки и наблюдения Министерства обороны Катара подписал с Baykar Makina контракт на закупку 6 БЛА "Байрактар" TB2, способных нести управляемые боеприпасы.

В феврале 2019 года Baykar Makina объявила передаче Катару после завершения приемочных испытаний 6 БЛА "Байрактар" TB2 и трех мобильных станции управления. Кроме того, курс подготовки в Турции прошли 55 катарских военнослужащих, которые будут эксплуатировать комплексы в стране. Baykar Makina также планирует создать центр применения БЛА и национальную геоинформационную систему для Вооруженных сил Катара.

Размах крыла БЛА "Байрактар" TB2 составляет 12 м, длина – 6,5 м. Аппарат максимальной взлетной массой 650 кг оснащен системой автоматического взлета и посадки, может нести на подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. БЛА оснащен поршневым двигателем Rotax 912 мощностью 100 л.с.. Крейсерская скорость – 130 км/ч, практический потолок – до 8100 м, продолжительность полета – до 27 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.