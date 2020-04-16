ЦНИИТОЧМАШ возобновил деятельность, обеспечив строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат на стенде "Ростеха" и ЦНИИТОЧМАШ на выставке в рамках форума "Армия-2018.

ЦАМТО, 15 апреля. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) с 14 апреля возобновил свою деятельность.

В рамках режима повышенной готовности работа организована с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, исключающих риски заражения сотрудников коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Установлена минимальная численность сотрудников, присутствие которых на рабочих местах необходимо для обеспечения технологических и иных процессов в рамках выполнения ЦНИИТОЧМАШ приоритетных контрактов в сфере гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами", – сообщил генеральный директор института Альберт Баков.

При этом работа, подчеркнул руководитель предприятия, организована с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Минздрава России, Роспотребнадзора и других ведомств. В частности, организован осмотр медработником и измерение температуры с использованием бесконтактных способов термометрии тела сотрудников при входе на территорию предприятия с обязательным отстранением от работы лиц, температура которых превышает 37,1 град. С. Все вышедшие на работу сотрудники снабжены защитными лицевыми масками и антисептическими средствами для рук. Организована систематическая дезинфекция помещений и рабочих мест. В зданиях, помещениях института нанесена специальная разметка с целью соблюдения социальной дистанции 1,5 м. Кроме того утвержден график времени прохода через проходную всех структурных подразделений.

Для сотрудников, чье присутствие на рабочих местах не обязательно, организовано техническое обеспечение для дистанционного режима работы.

IT-подразделением института также обеспечено использование видеоконференцсвязи для производственных совещаний и решения различных вопросов. Для организации конференций используется собственное оборудование с соблюдений требований информационной безопасности, сообщает пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ.