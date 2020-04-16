Спасательный вертолёт HH-60W ССО США проверили экстремальными температурами

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Новый американский вертолет HH-60W Jolly Green II, предназначенный для боевых спасательных операций, прошел испытание экстремальными температурами. Как сообщает Flightglobal, испытания машины проводились в специализированном испытательном ангаре на базе ВВС США "Эглин" во Флориде.

Как сообщается, работоспособность бортовых систем и двигателей вертолета была проверена в диапазоне температур от -51 градуса до +49 градусов Цельсия. Кроме того, вертолет испытывали под воздействием имитированного с помощью мощных вентиляторов ветра со скоростью до 20 метров в секунду, дождем с потоком воды в 492 литра в минуту, а также плотным туманом. В итоге испытания признаны успешными.

Новый американский вертолет HH-60W для проведения спасательных операций разработан на замену устаревшим вертолетам HH-60G Pave Hawk, принятым на вооружение еще в начале 1980-х годов. Предназначение таких вертолетов - спасательные операции на территории, контролируемой противником, а также поисково-спасательные работы, медицинские перевозки и борьба с наркотрафиком.

Новый вертолет разрабатывался с 2012 года, он получил увеличенные топливные баки, обновленное бортовое оборудование и защищенные системы связи. Машина, разработанная на базе многоцелевого UH-60M с электро-дистанционной системой управления, получила также расширенную номенклатуру вооружения.

В планах ВВС США приобретение 113 новых вертолетов, которые по мере поступления будут заменять HH-60G.

Название Jolly Green II было присвоено HH-60W весной этого года года. Машина была названа в честь спасательного вертолета HH-3E Jolly Green Giant, активно использовавшегося военными во время войны во Вьетнаме.