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Интерфакс-АВН

Российско-европейский зонд TGO возобновил исследование Марса, приостановленное из-за коронавируса

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Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter)
Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter).
Источник изображения: © ESA/ATG medialab

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Российско-европейский зонд Trace Gas Orbiter, возобновил работу по изучению Марса, приостановленную из-за коронавируса, сообщили в "Роскосмосе".

"Прошедшие выходные оказались первыми рабочими днями у космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. 11 апреля 2020 года были вновь включены все четыре научных прибора на его борту, в их числе российские - спектрометрический комплекс ACS и нейтронный детектор FREND, созданные в ИКИ РАН", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении научные приборы зонда были выключены на две недели из-за принимаемых для борьбы с коронавирусом мер. "Он, как и другие научные миссии, находился в режиме, при котором выполнялись только операции, необходимые для его поддержания в рабочем состоянии", - сообщили в "Роскосмосе".

Как сообщалось ранее, запуск космического аппарата "ЭкзоМарс" был перенесен с 2020 на 2022 год из-за необходимости доработки комплектующих и осложенния международной кооперации по проекту в связи с пандемией коронавируса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Марс
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