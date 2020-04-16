Российско-европейский зонд TGO возобновил исследование Марса, приостановленное из-за коронавируса

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Российско-европейский зонд Trace Gas Orbiter, возобновил работу по изучению Марса, приостановленную из-за коронавируса, сообщили в "Роскосмосе".

"Прошедшие выходные оказались первыми рабочими днями у космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. 11 апреля 2020 года были вновь включены все четыре научных прибора на его борту, в их числе российские - спектрометрический комплекс ACS и нейтронный детектор FREND, созданные в ИКИ РАН", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении научные приборы зонда были выключены на две недели из-за принимаемых для борьбы с коронавирусом мер. "Он, как и другие научные миссии, находился в режиме, при котором выполнялись только операции, необходимые для его поддержания в рабочем состоянии", - сообщили в "Роскосмосе".

Как сообщалось ранее, запуск космического аппарата "ЭкзоМарс" был перенесен с 2020 на 2022 год из-за необходимости доработки комплектующих и осложенния международной кооперации по проекту в связи с пандемией коронавируса.