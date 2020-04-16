Войти
ТАСС

Генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

132
0
0
Евгений Микрин
Евгений Микрин.
Источник изображения: news.ru

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, Евгений Микрин находится на самоизоляции дома

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Микрин сдал два теста на коронавирус, оба - положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, сейчас генконструктор РКК "Энергия" находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

Собеседник отметил, что других заболевших среди руководителей предприятий корпорации и штаб-квартиры Роскосмоса на сегодняшний день не выявлено.

В РКК "Энергия" не стали комментировать информацию источника о заболевании вирусом Микрина. "Мы не комментируем информацию, связанную с персональными данными и врачебной тайной", - отметили в корпорации.

В марте в РКК "Энергия" сообщили об утверждении особого режима работы на фоне пандемии коронавируса. Так, большая часть сотрудников предприятия находится дома в режиме самоизоляции. Для обеспечения выполнения ряда работ привлекаются сотрудники по индивидуальным графикам. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для сотрудников, посещающих офисы и цеха предприятия при обоснованной необходимости, введен обязательный контроль температуры тела. Несколько раз в день проводится дезинфекция всех рабочих помещений.

О коронавирусе

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. Он отметил, что вылечились четыре человека. Девять дней назад только у девяти сотрудников предприятий Роскосмоса был обнаружен коронавирус. Все они находились на лечении.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (14:16 мск) - добавлены подробности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
01.11.2019
Два дополнительных "Союза" изготовит "Роскосмос" из-за неготовности кораблей США
12.07.2019
Глава "Роскосмоса" провел переговоры с руководством индийского Совбеза и космического агентства
27.07.2018
Повелитель батута
11.07.2018
Казахстан и РФ договорились актуализировать проект "Байтерек" для запуска пилотируемых кораблей нового поколения, сообщают в Астане
21.05.2015
Рогозин по-своему объяснил серию российских аварий в космосе
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 02:27
  • 2
Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами
  • 16.04 01:57
  • 1
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
  • 16.04 00:35
  • 521
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 23:41
  • 16
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 23:38
  • 10
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 23:30
  • 229
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 22:31
  • 7
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 21:35
  • 8
Как Сталин с кризисом авиастроения боролся
  • 15.04 21:30
  • 4
"Воздушный снайпер": NI назвал преимущества Су-57 перед самолетами США
  • 15.04 21:16
  • 18
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 20:36
  • 7
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 20:15
  • 11
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 20:11
  • 5
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 18:23
  • 2
Высший пилотаж «Хищника»
  • 15.04 15:53
  • 57
Коронавирус поразил китайские ракеты