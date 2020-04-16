Генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, Евгений Микрин находится на самоизоляции дома

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Микрин сдал два теста на коронавирус, оба - положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, сейчас генконструктор РКК "Энергия" находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

Собеседник отметил, что других заболевших среди руководителей предприятий корпорации и штаб-квартиры Роскосмоса на сегодняшний день не выявлено.

В РКК "Энергия" не стали комментировать информацию источника о заболевании вирусом Микрина. "Мы не комментируем информацию, связанную с персональными данными и врачебной тайной", - отметили в корпорации.

В марте в РКК "Энергия" сообщили об утверждении особого режима работы на фоне пандемии коронавируса. Так, большая часть сотрудников предприятия находится дома в режиме самоизоляции. Для обеспечения выполнения ряда работ привлекаются сотрудники по индивидуальным графикам. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для сотрудников, посещающих офисы и цеха предприятия при обоснованной необходимости, введен обязательный контроль температуры тела. Несколько раз в день проводится дезинфекция всех рабочих помещений.

О коронавирусе

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. Он отметил, что вылечились четыре человека. Девять дней назад только у девяти сотрудников предприятий Роскосмоса был обнаружен коронавирус. Все они находились на лечении.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (14:16 мск) - добавлены подробности.