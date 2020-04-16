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Украина вооружилась «Фурией»

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Министерство обороны Украины приняло на вооружение разведывательный беспилотник А1-СМ «Фурія» («Фурия»), разработанный компанией «Атлон Авіа», сообщает консалтинговое агентство Defense Express.

Соответствующий приказ №115 от 9 апреля 2020 года был подписан министром обороны страны Андреем Тараном.

«Принятию на вооружение предшествовали не только длительные государственные испытания, но и успешная эксплуатация дрона в войсках и его эффективное использование годами в реальных боях в Донбассе», — отмечает агентство.

Defense Express напоминает, что с 2014 года Минобороны Украины получило более 100 комплексов, включающих в себя два-три беспилотника и одну станцию управления.

В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором демонстрировалось попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

А1-СМ «Фурія» развивает скорость до 130 километров в час, поднимается на высоту до 2500 метров и способна преодолевать расстояние до 200 километров. Максимальная масса летательного аппарата оценивается в 5,5 килограмма. Взлет беспилотника осуществляется при помощи катапульты, а посадка — с использованием парашюта.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
БПЛА
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