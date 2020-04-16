Эпидемия коронавируса заставила мир заговорить о «мире»

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен просить президента России Владимира Путина поддержать его инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии.

Об этом он заявил радиостанции RFI.

«Я говорил с Путиным об этом изначально, когда выступил с этой инициативой, - пояснил президент Франции. - С того времени, как я получил твердое подтверждение от других лидеров, я не разговаривал с ним. Теперь я надеюсь сделать это в ближайшие несколько часов. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил мне свое согласие. А также президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Я уверен, что президент Путин также даст свое согласие. И когда он и даст такое согласие, мы сможем провести такую общую видеоконференцию и таким образом распространить этот призыв торжественно, решительно и эффективно».

Ранее лидеры стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) во время видеоконференции приняли совместное заявление, в котором призывают все государства продолжать международное сотрудничество в условиях пандемии.

«Укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права», - говорится в документе.