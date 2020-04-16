Легендарный крейсер с нетерпением ждет российский флот

«Москву» ждут моря и океаны. Гвардейский ракетный крейсер, один из самых знаковых в российском ВМФ, возвращается в строй.

Он располагает мощным ПВО и ракетным вооружением и представляет опасность для любой авианесущей группировки противника. Судьба флагмана Черноморского флота сложилась непросто. В 1990-е годы его ремонт затянулся на восемь с лишним лет по причине долгов. Последнее время корабль не выходил в море из-за технических проблем.

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Но, по их словам, ожидается, что корабль вернется в строй уже к Дню Победы - 9 мая.

В ремонтных доках флагман находится с 2018-го. В июне прошлого года он ненадолго выходил в море для комплексного тестирования механизмов. Сейчас на корабле завершается наладка главной энергетической установки и ведутся работы по полному восстановлению походной готовности.

Своими ракетами «Москва» может поразить корабли противника при входе в Черное море - еще у Босфора, сказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

«Сейчас «Москва» - единственный большой корабль на Черноморском флоте и один из немногих в ВМФ, - подчеркнул он. - Одна из главных его задач - сохранить традиции службы на больших кораблях до того, как на флот поступят новые крейсеры или авианосцы. Весь экипаж крейсера, состоящий из нескольких сотен моряков, должен работать как единый механизм. На корветах или катерах такую школу не пройдешь».