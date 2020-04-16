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Перуанские «летающие танки» списывать не собираются

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-воздушные силы Перу возобновляют контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, которые находятся на вооружении ВВС Перу и известны в мире как «летающие танки».

Контракт был подписан в 2014 году на сумму в 31,9 миллиона долларов США.

В латиноамериканской стране уже побывала группа консультантов Министерства обороны РФ, которая оценила состояние истребителей-бомбардировщиков Су-25, Су-25K и Су-25УБК советского и российского производства, а также оборудование и вооружение, которое несут эти самолеты. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на перуанское издание. 

Отмечается, что к заключенному контракту по модернизации планируется добавить и пункт о повышении квалификации летчиков Перу. 

Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой самолет. Предназначен для огневой поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов. Летает при любой погоде. Впервые в небо поднялся 22 февраля 1975 года, эксплуатируется с 1981 года.

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Страны
Перу
Россия
США
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
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