Перуанские «летающие танки» списывать не собираются

Военно-воздушные силы Перу возобновляют контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, которые находятся на вооружении ВВС Перу и известны в мире как «летающие танки».

Контракт был подписан в 2014 году на сумму в 31,9 миллиона долларов США.

В латиноамериканской стране уже побывала группа консультантов Министерства обороны РФ, которая оценила состояние истребителей-бомбардировщиков Су-25, Су-25K и Су-25УБК советского и российского производства, а также оборудование и вооружение, которое несут эти самолеты. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на перуанское издание.

Отмечается, что к заключенному контракту по модернизации планируется добавить и пункт о повышении квалификации летчиков Перу.

Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой самолет. Предназначен для огневой поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов. Летает при любой погоде. Впервые в небо поднялся 22 февраля 1975 года, эксплуатируется с 1981 года.