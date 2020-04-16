Уничтожение автомобиля беспилотником попало на видео в Ливии

В Ливии на фоне ожесточенных боевых действий на суше продолжается воздушная война с активным участием разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Дроны задействованных в конфликте сторон уничтожают различные объекты на земле и, в свою очередь, несут потери от средств противовоздушной обороны.
Момент уничтожения пикапа Ливийской национальной армии турецким ударным БПЛА Bayraktar TB2 в ходе наступления сил ПНЕ на северо-западе Ливии.#Ливия pic.twitter.com/zJVAAOwweZ— Белый лев (@brokly990) April 13, 2020
В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено попадание высокоточного боеприпаса в пикап, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА). Удар был нанесен Bayraktar TB2, управлявшимся турецким персоналом. В это время формирования Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке этих дронов атаковали силы Хафтара на северо-западе Ливии.
В коротком ролике слышны звуки выстрелов. Возможно, огонь вели как раз по обнаруженному БПЛА, однако тот сумел поразить один из автомобилей.
Bayraktar TB2 оборудованы современной прицельной системой, позволяющей применять его в любое время суток. В качестве оружия используются малогабаритные бомбы MAM-L, весящие 22 килограмма. Масса боевой части - 10 килограммов. Она может быть двух типов: кумулятивной и осколочно-фугасной.
Максимальная дальность применения - более 8000 метров. Есть также более тяжелые (37,5 килограмма) противотанковые управляемые ракеты L-UMTAS. Но их практически не используют.
Также стало известно, что зенитчики ЛНА смогли сбить один такой беспилотник с бортовым номером 94 к югу от Триполи.
Photos purportedly of another Turkish Bayraktar TB2 UCAV (T94) shot down in Libya. 2/https://t.co/tvCeEUIdHy pic.twitter.com/poHnmD89vd— Rob Lee (@RALee85) April 14, 2020
Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры ночного применения действующих на стороне Хафтара дронов Wing Loong II китайского производства. Они наносили удары по технике ПНС.
غارات سلاحنا الجوي تدك إليات تابعة لمليشيات جادو قامت بتحرك بلقرب من مثلث الجوش الوطية
حي الله الرجال الله اكبر الله اكبر
.#القيادة_العامة pic.twitter.com/nok04ZVNaT— احمد سالم (@HzLy8i2SfknJwdi) April 13, 2020
О боевых вылетах недавно доставленных из Иордании СН-4 производства КНР пока не сообщалось.
Алексей Моисеев