Уничтожение автомобиля беспилотником попало на видео в Ливии

В Ливии на фоне ожесточенных боевых действий на суше продолжается воздушная война с активным участием разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Дроны задействованных в конфликте сторон уничтожают различные объекты на земле и, в свою очередь, несут потери от средств противовоздушной обороны.

Момент уничтожения пикапа Ливийской национальной армии турецким ударным БПЛА Bayraktar TB2 в ходе наступления сил ПНЕ на северо-западе Ливии.#Ливия pic.twitter.com/zJVAAOwweZ — Белый лев (@brokly990) April 13, 2020

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено попадание высокоточного боеприпаса в пикап, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА). Удар был нанесен Bayraktar TB2, управлявшимся турецким персоналом. В это время формирования Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке этих дронов атаковали силы Хафтара на северо-западе Ливии.

В коротком ролике слышны звуки выстрелов. Возможно, огонь вели как раз по обнаруженному БПЛА, однако тот сумел поразить один из автомобилей.

Bayraktar TB2 оборудованы современной прицельной системой, позволяющей применять его в любое время суток. В качестве оружия используются малогабаритные бомбы MAM-L, весящие 22 килограмма. Масса боевой части - 10 килограммов. Она может быть двух типов: кумулятивной и осколочно-фугасной.

Максимальная дальность применения - более 8000 метров. Есть также более тяжелые (37,5 килограмма) противотанковые управляемые ракеты L-UMTAS. Но их практически не используют.

Также стало известно, что зенитчики ЛНА смогли сбить один такой беспилотник с бортовым номером 94 к югу от Триполи.

Photos purportedly of another Turkish Bayraktar TB2 UCAV (T94) shot down in Libya. 2/https://t.co/tvCeEUIdHy pic.twitter.com/poHnmD89vd — Rob Lee (@RALee85) April 14, 2020

Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры ночного применения действующих на стороне Хафтара дронов Wing Loong II китайского производства. Они наносили удары по технике ПНС.

#عاجل_وحصري_للقيادة_العامة غارات سلاحنا الجوي تدك إليات تابعة لمليشيات جادو قامت بتحرك بلقرب من مثلث الجوش الوطية حي الله الرجال الله اكبر الله اكبر .#القيادة_العامة pic.twitter.com/nok04ZVNaT — احمد سالم (@HzLy8i2SfknJwdi) April 13, 2020

О боевых вылетах недавно доставленных из Иордании СН-4 производства КНР пока не сообщалось.

Алексей Моисеев