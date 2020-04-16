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Российская газета

Уничтожение автомобиля беспилотником попало на видео в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии на фоне ожесточенных боевых действий на суше продолжается воздушная война с активным участием разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Дроны задействованных в конфликте сторон уничтожают различные объекты на земле и, в свою очередь, несут потери от средств противовоздушной обороны.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено попадание высокоточного боеприпаса в пикап, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА). Удар был нанесен Bayraktar TB2, управлявшимся турецким персоналом. В это время формирования Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке этих дронов атаковали силы Хафтара на северо-западе Ливии.

В коротком ролике слышны звуки выстрелов. Возможно, огонь вели как раз по обнаруженному БПЛА, однако тот сумел поразить один из автомобилей.

Bayraktar TB2 оборудованы современной прицельной системой, позволяющей применять его в любое время суток. В качестве оружия используются малогабаритные бомбы MAM-L, весящие 22 килограмма. Масса боевой части - 10 килограммов. Она может быть двух типов: кумулятивной и осколочно-фугасной.

Максимальная дальность применения - более 8000 метров. Есть также более тяжелые (37,5 килограмма) противотанковые управляемые ракеты L-UMTAS. Но их практически не используют.

Также стало известно, что зенитчики ЛНА смогли сбить один такой беспилотник с бортовым номером 94 к югу от Триполи.

Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры ночного применения действующих на стороне Хафтара дронов Wing Loong II китайского производства. Они наносили удары по технике ПНС.

О боевых вылетах недавно доставленных из Иордании СН-4 производства КНР пока не сообщалось.


Алексей Моисеев

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Страны
Иордания
Китай
Ливия
Турция
Продукция
Pterodactyl I
СН-4
Проекты
БПЛА
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