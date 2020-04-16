ВВС Таиланда заморозили проект по закупке 12 УТС базовой летной подготовки

ЦАМТО, 15 апреля. Военно-воздушные силы Таиланда приняли решение приостановить проведение тендера по закупке 12 новых учебно-тренировочных самолетов базовой летной подготовки в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, в настоящее время летная школа Kamphaengsaen ВВС Таиланда располагает более 20 УТС PC-9 компании Pilatus (Швейцария), которые эксплуатируются с 1991 года. Их частичная замена планировалась к 2021 году. Стоимость объявленного 5 февраля 2020 года проекта закупки новых УТС оценивалась в 5,195 млрд. бат (165,99 млн. долл.).

В конкурсе принимали участие три компании, включая южнокорейскую Korea Aerospace Industries (KAI) с KT-1, швейцарскую Pilatus Aircraft Ltd. с PC-21 и американскую Textron Aviation Defense LLC с T-6C "Тексан-2".