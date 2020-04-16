Видео: военные медики развернули госпиталь на 100 мест в Ленобласти

Военные медики общевойсковой армии Западного военного округа развернули мобильный многопрофильный госпиталь в Ленинградской области. Одновременно на лечение он может принять до ста человек.

Сначала военнослужащие совершили марш в назначенный район, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Для этого привлекали порядка 30 единиц военной техники.

Потом они развернули модульные конструкции будущего госпиталя, подготовили к работе специальное медицинское оборудование. В госпитале есть палаты интенсивной терапии и реанимации, рентгеновский кабинет и инфекционное отделение.

В общей проверке участвовали и военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. Они занимались подключением электроэнергии, полевым водоснабжением, доставкой продуктов питания и других необходимых материалов.

Светлана Цыганкова