Первый истребитель F-15QA для ВВС Катара впервые взлетел в США

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Первый построенный корпорацией Boeing многофункциональный истребитель Boeing F-15QA для ВВС Катара совершил первый полет. Об этом сообщает министерство обороны Катара.

Первый F-15Q для ВВС Катара впервые взлетел в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Самолет совершил полет в неокрашенном виде.

Впервые о возможности приобретения Катаром американских истребителей четвертого поколения F-15 сообщалось в 2016 году. В ноябре 2016 года Госдеп США даже одобрил продажу Катару 72 истребителей на сумму 21,1 млрд. долларов, но администрация Барака Обамы данную сделку заблокировала.

В 2017 году США и Катар все же подписали соглашение о поставке Катару по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных двухместных двухдвигательных истребителей Boeing F-15QA. Стоимость соглашения, включающего вооружение, оборудование и обучение, составляет 12 млрд долл, при этом стоимость собственно 36 самолетов составляет 6,2 млрд долл. Еще 36 истребителей находятся в опционе, который действует до 2026 года.

Сообщается, что по своему облику катарские F-15QA близки к поставляемым Саудовской Аравии истребителям F-15SA. Катарские F-15QA оснащаются РЛС Raytheon AN/APG-63(v)3 с АФАР и двигателями General Electric GE F110-129.

Первые истребители должны поступить на вооружение ВВС Катара в марте 2021 года, окончание поставки всей партии самолетов намечено на конец 2023 года.