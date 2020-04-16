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Военное обозрение

Данные о нахождении военных США на авианосце «Шарль де Голль» озадачили французскую общественность

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США подтвердило информацию о нахождении на французском авианосце «Шарль де Голль» американских военнослужащих. По последним сведениям, речь идёт о четырёх военнослужащих ВМС США, которые ранее были прикомандированы к авианосцу военно-морских сил Франции.

На данный момент на борту авианосца выявлено 50 случаев заражения новым коронавирусом. Авианосец находится в порту Тулон, куда он прибыл в воскресенье.

Известно о том, что американские военнослужащие, которые находились не его борту, помещены в карантин. При этом не сообщается, обнаружилась ли инфекция у кого-либо из них.

Из сообщения представителя французских ВМС:

Американские моряки находятся в общем-то в добром здравии, никаких нареканий с их стороны не поступало.

Французскую общественность информация о наличии американцев на борту «Шарля де Голля» озадачила, вызвав критическую реакцию.

Некоторые предположили, что именно от американских моряков и могло пойти заражение среди французской команды авианосца.

Дополнительных подозрений добавило то, что в ВМС США первоначально не подтверждали факт нахождения своих моряков на авианосце ВМС Франции. При этом во Франции задаются вопросом, для какой именно цели американские военные были прикомандированы к авианосцу и когда именно это произошло.

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Charles de Gaulle
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Авианосец
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