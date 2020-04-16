Американский летчик-испытатель назвал F-35 бесполезным для морпехов

Истребители пятого поколения F-35B в современных условиях вряд ли действительно пригодятся Корпусу морской пехоты США (USMC). Более того, эти дорогостоящие машины и их обслуживание лягут на военных тяжелым бременем.

Такое мнение в своем анализе для американских ВМС еще в 2010 году высказал летчик-испытатель Раймонд Даддера (Raymond Dudderar). Сейчас он в отставке и решил представить свои соображения широкой публике, пишет The National Interest.

- Самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой Корпуса морской пехоты США F-35B существует сегодня только потому, что USMC продолжает настаивать на том, что ему нужны собственные высокоскоростные воздушные силы для обеспечения авиационной поддержки десантных сил на берегу, - считает Даддерар.

По его мнению, это убеждение существует со времен битвы за Гуадалканал во время Второй Мировой войны, когда морским пехотинцам часто не хватало поддержки с воздуха. Потому командование USMC настаивало на собственном мощном парке самолетов. Эксперт полагает, что на данный момент такая предпосылка при планировании десантных операций будущего ошибочна.

- Как и в случае с "Харриерами" (британский штурмовик с возможностью вертикального/короткого взлета и посадки), бремя материально-технической поддержки F-35B на базе на берегу непомерно обременительно, - уверен Раймонд Даддера. - Топливо, бомбы, патроны, детали, инструменты, обслуживающий персонал, силы самообороны для защиты всех этих ценных активов - это слишком много.

Размещенные на наземной базе F-35B будут подвергаться серьезной угрозе вражеского наземного и воздушного нападения. Это может привести к тому, что придется отвлекать живую силу непосредственно с десантных операций - и все ради того, чтобы защитить дорогостоящие истребители.

К слову, командующий USMC генерал Дэвид Бергер уже отмечал, что закупка F-35B для подведомственных ему сил может сократиться на 420 единиц. Также он намерен сократить количество машин в каждой эскадрилье с 16 до 10, что должно повысить мобильность подразделений и облегчить управление ими.

Майя Бирюкова