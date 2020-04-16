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Военное обозрение

Индийские ВВС получат первую партию истребителей Dassault Rafale с задержкой

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Источник изображения: G. Gosset / Dassault Aviation

Первая партия французских истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии прибудет в страну с задержкой в три месяца. Отправка самолетов отложена в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет индийская газета "The Hindu".

Издание, опираясь на слова информированного источника, сообщает, что поставка некоторого оборудования для тестирования и технического обслуживания на авиабазу Амбала должна была пройти в начале апреля, но была отложена из-за ограничений на полеты, введенного Индией. В то же время, введенные во Франции карантинные меры продлятся, как минимум, до середины апреля или даже больше, что приведет к задержке с отправкой первой партии истребителей.

Принимая во внимание карантин во Франции, а также ограничения на прибытие рейсов из Европы, наложенные Индией, мы могли бы рассчитывать на июль

- заявил источник издания, говоря о сроках поставки французских истребителей.

Напомним, что Индия подписала соглашение о приобретении 36 истребителей Dassault Rafale 23 сентября 2016 года. Стоимость контракта - 8,7 млрд долл. Согласно договору индийские ВВС должны получить 28 одноместных истребителей Rafale EH и восемь двухместных самолетов Rafale DН. По 18 истребителей получат 17-я эскадрилья на авиабазе Амбала (в первую очередь) и эскадрилья на авиабазе Хасимара (после Амбалы).

Первые четыре индийских истребителя Rafale должны были прибыть в Индию в мае 2020 года, передачу самолетов планировалось завершить в апреле 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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