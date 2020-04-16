Начальники генштабов РФ и Италии обсудили оказание гуманитарной помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Оказание помощи Италии в борьбе с коронавирусом и работа в этой стране отряда российских военных специалистов обсуждалась в среду в ходе телефонного разговора начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и его итальянского коллеги Энцо Веччарелли, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы оказания итальянской стороне гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и работы российского сводного отряда в Италии, направленного по договоренности президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, сообщили в военном ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", в Италию в марте самолеты Минобороны России перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты. (РХБЗ).

В среду в Минобороны РФ сообщили, что в Италии российскими врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 59 населённых пунктах Ломбардии. Общими усилиями обработано 63 зданий и сооружений, более 400 тыс. кв. м внутренних помещений и более 51 тыс. кв. м дорог с твёрдым покрытием, заявили в Минобороны РФ.

Италия занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом - более 162 тыс. человек. Более 21 тыс. заболевших умерли.