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Lenta.ru

Украина запустила «Гром»

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Видео: Defense Express Channel / YouTube

Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано испытание нового украинского барражирующего дрона-камикадзе «Гром». Целью тестов называется проверка системы управления и навигации оружия.

«Гром» создан компанией «Атлон Авіа». Беспилотник имеет боевую (осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую) часть массой 3,5 килограмма, способен разгоняться до скорости 120 километров в час и находиться в воздухе 60 минут.

В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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