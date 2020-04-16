Украина запустила «Гром»

Видео: Defense Express Channel / YouTube

Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано испытание нового украинского барражирующего дрона-камикадзе «Гром». Целью тестов называется проверка системы управления и навигации оружия.

«Гром» создан компанией «Атлон Авіа». Беспилотник имеет боевую (осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую) часть массой 3,5 килограмма, способен разгоняться до скорости 120 километров в час и находиться в воздухе 60 минут.

В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.