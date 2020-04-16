Евросоюз поставил верблюдов африканской Нацгвардии

Кавалерия Национальной гвардии Мавритании. Фото: THEMIIS pic.twitter.com/apIgdwL7ta — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 15, 2020

Евросоюз завершил поставки 270 верблюдов, седел и сбруи в Мавританию. Животных и снаряжение для кочевого отряда Национальной гвардии страны приобрел Французский институт управления международной безопасностью (THEMIIS).

- Контракт с Евросоюзом был заключен после проведения международного тендера. Поставка будет способствовать укреплению антитеррористического потенциала мавританской армии и сил безопасности, - рассказал Jane's старший вице-президент THEMIIS по вопросам развития Пэр де Йонг.

Кочевая группа Нацгвардии базируется в пустыне Сахара на границе с Мали. Помимо борьбы с терроризмом, помощь Евросоюза направлена на обеспечение местных жителей доступом к воде, здравоохранению и образованию.

Верблюды были приобретены у мавританских заводчиков и присоединились к 100 животным, которыми уже владеет Национальная гвардия. Кочевой отряд объявил набор сотрудников, рассчитывая довести свою численность до 500 человек. Они будут разделены на два верблюжьих эскадрона и моторизованную группу на Toyota Land Cruiser.

Антон Валагин