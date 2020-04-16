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ЦАМТО

СНСЗ сохранит темп работ на основных заказах

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Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото
Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Средне-Невский судостроительный завод

ЦАМТО, 15 апреля. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав АО "ОСК") в соответствии с Указом президента РФ от 02.04.2020 г. с 4 по 30 апреля установлены нерабочие дни.

Для обеспечения надлежащего качества и соблюдения контрактных сроков при выполнении работ в рамках государственного оборонного заказа приказом генерального директора Владимира Середохо отдельно обозначены производственные участки, работа на которых будет продолжена.

На предприятии сформирован штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и разработан план обязательных неотложных мероприятий. При организации работ по выполнению ГОЗ строго соблюдаются положения стандарта "О безопасной деятельности АО "СНСЗ", специально утвержденного генеральным директором предприятия.

Все работники верфи обеспечены индивидуальными средствами защиты. На проходных, в цеховых и административных помещениях, раздевалках, комнатах отдыха и санитарных узлах завода размещены емкости с дезинфицирующими средствами. Приемы пищи работниками завода осуществляются только в специальных аттестованных помещениях, прошедших санитарную обработку. Для предотвращения скопления на производственных участках большого количества рабочих деятельность сотрудников предприятия и подрядчиков организована в несколько смен.

При проходе на территорию завода, а также многократно в течение рабочего дня осуществляется контроль уровня температуры работников верфи. Для этого служба безопасности и цеховые подразделения обеспечены современными инфракрасными термометрами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
Гособоронзаказ
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