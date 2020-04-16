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ЦАМТО

Очередной самолет Ил-76МД-90А после покраски передан на испытания

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Второй переданный в 2019 году в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России военно-трансполртный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0110, регистрационный номер
Второй переданный в 2019 году в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России военно-трансполртный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0110, регистрационный номер RF-78656), построенный на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск). Самолет фактически был построен в 2018 году.
Источник изображения: Иван Зубов / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 15 апреля. Завершена окраска очередного серийного транспортного самолета Ил-76МД-90А, собранного на мощностях АО "Авиастар-СП" (в составе Дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех).

Воздушное судно, построенное в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, передано на летно-испытательную станцию АО "Авиастар-СП".

Работы по окраске серийного транспортника велись на ульяновском специализированном предприятии АО "Спектр-Авиа". Покрытие самолета, благодаря отечественным эмалям, имеет специальные защитные свойства, обладает высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью.

В настоящее время новое воздушное судно, изготовленное по производственной программе, определенной Дивизионом транспортной авиации ОАК, проходит плановые наземные испытания на летно-испытательной станции АО "Авиастар-СП". После завершения летной программы Ил-76МД-90А будет передан в эксплуатацию – самолет пополнит базирующийся в Ульяновске авиаполк ВТА.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина". Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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Авиастар-СП
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