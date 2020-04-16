Очередной самолет Ил-76МД-90А после покраски передан на испытания

ЦАМТО, 15 апреля. Завершена окраска очередного серийного транспортного самолета Ил-76МД-90А, собранного на мощностях АО "Авиастар-СП" (в составе Дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех).
Воздушное судно, построенное в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, передано на летно-испытательную станцию АО "Авиастар-СП".
Работы по окраске серийного транспортника велись на ульяновском специализированном предприятии АО "Спектр-Авиа". Покрытие самолета, благодаря отечественным эмалям, имеет специальные защитные свойства, обладает высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью.
В настоящее время новое воздушное судно, изготовленное по производственной программе, определенной Дивизионом транспортной авиации ОАК, проходит плановые наземные испытания на летно-испытательной станции АО "Авиастар-СП". После завершения летной программы Ил-76МД-90А будет передан в эксплуатацию – самолет пополнит базирующийся в Ульяновске авиаполк ВТА.
Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина". Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".