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Военное обозрение

В Китае прошли испытания нового автомата QBZ-191 калибра 5,8×42 мм

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае прошли испытания новейшего автомата QBZ-191 калибра 5,8×42 мм, который в дальнейшем должен будет заменить в НОАК стоящий на вооружении автомат QBZ-95. Как сообщает телеканал CCTV, тестирование прошло в НИИ оружейной промышленности № 208 корпорации Norinco.

Корпорация Norinco провела испытания нового автомата QBZ-191 калибра 5,8×42 мм. Автомат создан по классической схеме в отличие от стоящего на вооружении НОАК автомата QBZ-95, созданного по схеме булл-пап.

Ранее сообщалось, то новый автомат создается в трех вариантах, оснащенных разными стволами. Версия с укороченным стволом длиной 10,5 дюйма (267 мм) получит обозначение PDW и пойдет на вооружение экипажей боевых машин и другой техники. Пехота получит автомат с длиной ствола 14,5 дюйма (368 мм). В третьем варианте будет установлен удлиненный тяжелый ствол, который позволит превратить автомат в оружие, предназначенное для вооружения снайперов в отделении, обеспечивая стрелкам уверенное поражение целей на удалении до 600 метров. В то же время эффективная дальность стрельбы версии PDW оценивается в 300 метров, стандартного автомата – 400 метров. Заявленная скорострельность на уровне 750 выстрелов в минуту.

Источник изображения: topwar.ru

Безударная автоматика работает за счёт отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня. Затвор поворотный. УСМ обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня, магазины используются от QBZ-95. Оружие оснащено длинной планкой "пикатинни" сверху алюминиевой ствольной коробки и цевья, складной мушкой и регулируемым по длине пластиковым прикладом (складывание не предусмотрено).

О том, что НОАК намерена искать замену стоящему на вооружении автомату QBZ-95, стало известно еще в 2017 году. В 2019 году, на военном параде в Пекине, посвященном 70-летию КНР, китайские военные впервые предстали перед публикой с новым автоматом QBZ-191 классической компоновки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Norinco
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