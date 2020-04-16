Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя

Источник изображения: topwar.ru

В Китае собрались ускорить производство истребителей пятого поколения Chengdu J-20. Ожидается, что каждый год будет производиться как минимум 40 подобных самолетов. Истребитель J-20 должен стать одной из основных воздушных машин ВВС НОАК в обозримом будущем.

Напомним, что самолет-истребитель J-20 «Черный орел» был разработан Chengdu Aircraft Industry Corporation, находящейся в г. Чэнду в провинции Сычуань. Именно эта компания 18 лет назад, в 2002 г., была выбрана китайскими властями для начала исследовательских и конструкторских работ по разработке новейшего истребителя для ВВС НОАК. В 2009 году командование ВВС НОАК рассказало о том, что работы над созданием самолета продолжаются, а в 2011 году он совершил свой первый экспериментальный полет.

По китайской классификации он относится к истребителям четвертого поколения, по западной классификации – к истребителям пятого поколения. Многое и во внешнем облике, и в технических характеристиках самолета напоминает американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также советско-российский опытный прототип МиГ-1.44.

Издание Sohu, описывая истребитель Chengdu J-20, отмечает его выдающиеся характеристики. По мнению автора издания, он не уступает другим самолетам этого поколения. По мощи вооружения и качеству радиолокационной системы, как пишет Sohu, J-20 вполне сопоставим с американским истребителем F-22. Что же касается невидимости тяжелого истребителя, то здесь китайский самолет даже превосходит аналогичные американские машины.

При этом многие технические характеристики самолета остаются в тайне: пока китайские военные не спешат раскрывать подробности о новом истребителе. Известно, что длина самолета составляет 20,3 м, размах крыла – 12,88 м, высота – 4,45 м, а масса – 17 тонн. Дальность – 5500 км, практический потолок – 20000 м. Экипаж J-20 состоит из одного пилота.

Издание Sohu с гордостью подчеркивает, что весь корпус истребителя J-20 собран в Китае, за исключением двигателя. На самолете установлен российский двигатель АЛ-31ФН, изготовленный для истребителей четвертого поколения. Его отличия от двигателя F119, установленного на F-22, и позволили иностранным военным экспертам говорить о недостаточной мощности китайского истребителя. Пока J-20 продолжает оставаться зависимым от двигателей из России.

Впрочем, на упреки Sohu относительно качества российского двигателя абсолютно адекватно ответили сами китайские читатели:

Не будьте высокомерными! Есть ли двигатель отечественного производства с квалифицированными долгосрочными и низкими затратами на техническое обслуживание? Это может быть произведено в массовом порядке?

Признавая, что J-20 действительно не обладает преимуществами в двигателе, китайское издание, тем не менее, пишет, что истребитель имеет другие сильные стороны. Например, он выполнен по схеме «утиное крыло», то есть горизонтальное оперение располагается в передней части относительно центра масс, что позволяет добиться большей маневренности. При этом, как утверждает китайское издание, конструкция «утиное крыло» не влияет на скрытность самолета.

Сейчас, по официальным данным, на вооружении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая насчитывается всего 6 самолетов-истребителей J-20. В эксплуатацию китайской военной авиации они поступили в 2017-2019 гг. В будущем компания-производитель планирует производить не менее 40 самолетов J-20 в год.

Главная проблема, с которой может столкнуться Китай при дальнейшем серийном производстве самолетов, как раз и связана с отсутствием собственных двигателей. Китайский двигатель 4-го поколения WS-10A обладает низкой устойчивостью и имеет ничтожный ресурс в 25-40 часов по сравнению с требуемыми 400-800 часами.

Двигатель АЛ-31ФН, который Россия поставляет для самолетов J-10, для J-20, уже недостаточно мощен, но пока альтернативы нет. Единственное, что остается китайцам – ждать поставок более мощных и современных российских двигателей, хотя часто в прессе КНР заявляют, что готовы оснащать свои новейшие истребители собственными силовыми установками.