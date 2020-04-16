Единственный выстрел из атомной пушки показали на видео

В мае 1953 года на полигоне в Неваде армия США произвела серию испытаний ядерного оружия, в ходе которой в атмосфере было взорвано 11 зарядов: сброшенных с самолетов, установленных на вышках и первого в истории атомного артиллерийского снаряда мощностью 15 килотонн. Выстрелила им гигантская пушка по имени Atomic Annie (Атомная Энни).

Во время Второй Мировой войны сильное впечатление на американцев произвели гигантские пушки вермахта K5 Schlanke Berta (Стройная Берта), пишет Популярная механика. 280-миллиметровые орудия осыпали союзников 255-килограммовыми снарядами, пока те высаживались в Италии у местечек Анцио и Неттуно. Американцы прозвали пушку Anzio Annie. В 1944 году в США началась разработка своего орудия очень крупного калибра: сперва 240, а затем и 280 мм. Памятуя о немецком прототипе, его тоже назвали Annie.

Еще через три года ВВС США выделились в отдельный вид вооруженных сил вместе с атомными зарядами для бомбардировщиков, а сухопутные войска остались без модного ядерного оружия. Это не понравилось сухопутным командирам и знаменитый арсенал Пикатинни приступил к созданию артиллерийского ядерного боеприпаса калибра 280 мм.

Перед инженером Робертом Шварцем стояла сложная задача: сделать очень компактный заряд и добиться того, чтобы он не разрушился от перегрузок при выстреле. Результатом его усилий стал атомный снаряд W9 T-124 длиной 1,4 метра и весом 365 килограммов.

Хотя "Аннушка" могла .посылать заряды на 20 миль, для атомной стрельбы выбрали дистанцию в 7. Снаряд взорвался на высоте 160 метров, породив эффектный ядерный гриб и мощную ударную волну, ломавшую деревья и опрокидывавшую расставленные по полигону автомобили. Военным это понравилось: Atomic Annie (как тут же переименовали пушку) могла в одиночку воевать с дивизией.

Орудие приняли на вооружение в количестве 20 штук. Перевозил его автопоезд, устроенный по принципу "Тяни-Толкая": два тягача поддерживали лафет спереди и сзади, водители координировали действия по рации. Atomic Annie разместили на передовой холодной войны, в Германии. Гигантскую пушку было трудно перевозить по узким улочкам немецких городов, нередко "Аннушка" застревала и для ее вызволения приходилось сносить дома.

Советский Союз не остался в долгу - в 50-е годы были созданы ядерные заряды для 420-мм миномета "Ока" и 406-мм пушки "Конденсатор". А 240-миллиметровые самоходные минометы "Тюльпан" и сейчас имеют спецбоеприпасы в своем арсенале.

Антон Валагин