В Черном море начались учения морских тральщиков

Морские тральщики Черноморского флота "Иван Голубец" и "Железняков" приступили к зачетному тактическому учению. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В учениях задействованы корабли охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ.

На первом этапе экипажи морских тральщиков отработали экстренную подготовку кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения. Также моряки отработали действия в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.

Второй этап учений будет проходить на морском полигоне ЧФ. Экипажи установят учебные мины, затем проведут поиск и выборку морских мин условного противника с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.

Юлия Крымова (Севастополь)