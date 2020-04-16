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Российская газета

В Черном море начались учения морских тральщиков

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Морской тральщик "Иван Голубец"
Морской тральщик "Иван Голубец" в б.Южная, Севастополь.
Источник изображения: flot.sevastopol.info

Морские тральщики Черноморского флота "Иван Голубец" и "Железняков" приступили к зачетному тактическому учению. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В учениях задействованы корабли охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ.

На первом этапе экипажи морских тральщиков отработали экстренную подготовку кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения. Также моряки отработали действия в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.

Второй этап учений будет проходить на морском полигоне ЧФ. Экипажи установят учебные мины, затем проведут поиск и выборку морских мин условного противника с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Проекты
Военные учения
ЧФ
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