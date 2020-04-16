В Госдуме назвали отставшими от жизни заявления о ракетном ударе с Украины

Отставшими от жизни считает заявления украинских должностных лиц о возможности нанесения ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу в России депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Такое мнение депутат высказал каналу RT.

Накануне директор расположенного на Украине Павлоградского химического завода Леонид Шиман допустил возможность нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам России с помощью системы залпового огня "Ольха". В том числе, возможной целью такого удара Шиман назвал нефтеперерабатывающий завод в Каменске Ростовской области.

Дмитрий Белик напомнил украинскому функционеру о том, что сейчас весь мир борется с пандемией коронавируса, и цивилизованные государства объединились в противостоянии этой глобальной угрозе. В это же время украинские должностные лица продолжают страдать русофобией и хвастаться своим "чудо-оружием".

- Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами, - сказал Дмитрий Белик.

В том же интервью украинский функционер Шиман признал, что финансирование завода, которым он руководит, остановлено с начала 2020 года и предприятие находится в критическом состоянии.

Сергей Винник (Симферополь)