Жизнь в космосе увеличила мозг астронавтов. И деформировала гипофиз

Некоторые из последствий пребывания на МКС походили на признаки гидроцефалии и высокого внутричерепного давления

ТАСС, 14 апреля. Изучение работы мозга астронавтов, которые долгое время жили на борту МКС, показало, что длительное пребывание в условиях микрогравитации изменило объем их мозга и деформировало гипофиз. Выводы ученых опубликовал научный журнал Radiology.

"Мы впервые зафиксировали, что объем белого вещества мозга астронавтов значительно увеличивался после возвращения на Землю. Вдобавок, мы обнаружили, что после возвращения астронавтов на Землю объем гипофиза значительно уменьшился, а его верхняя поверхность стала более плоской", - рассказал об исследовании один из его авторов, профессор Техасского университета в Остине (США) Ларри Крамер.

Биологи и медики уже много лет изучают то, как жизнь в космосе влияет на здоровье и работу иммунной системы людей и животных. К примеру, четыре года назад они выяснили, что вызывает проблемы со зрением в космосе, а также узнали, что заставляло американских астронавтов падать и терять равновесие на Луне.

Кроме того, недавно ученые из США и России выяснили, что долгие полеты в космос бесповоротно ослабляют мускулы спины и ведут к округлению сердца. Опыты на животных также показали, что полет к Марсу может негативно повлиять на психику и умственные способности астронавтов из-за того, как космические лучи воздействуют на клетки мозга.

Мозг и невесомость

Отслеживая, как менялось состояние 11 астронавтов, которые жили на борту МКС на протяжении нескольких месяцев, Крамер и его коллеги из NASA и научно-медицинских центров США выявили еще один пример того, как долгосрочные полеты в космос влияют на мозг человека. Ученые следили за состоянием мозга астронавтов как до полета, так и на протяжении года после их возвращения на Землю.

Эти замеры показали, что объем мозга и спинномозговой жидкости членов экипажа МКС вырос. Причем эти изменения не исчезли даже через год после их возвращения со станции. Значительная часть этих изменений, как обнаружили Крамер и его команда, приходилась на белое вещество, а также гипофиз, один из главных гормональных центров мозга.

Часть этих изменений, как отмечают исследователи, не была безусловно опасна для астронавтов. Однако другие сдвиги в устройстве их нервной системы были очень похожи на последствия развития гидроцефалии и высокого внутричерепного давления. Как предполагают ученые, они связаны с перераспределением жидкостей в теле человека в условиях микрогравитации.

Поэтому NASA и другие космические агентства должны задуматься о разработке центрифуг и комплексов упражнений, которые бы имитировали действие притяжения Земли на мозг астронавтов и космонавтов и предотвращали появление подобных изменений, заключают авторы статьи.