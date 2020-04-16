Войти
Lenta.ru

Назван самый защищенный российский танк

131
0
0
Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Т-90М «Прорыв» с комплексом «Реликт» является самым защищенным российским танком, сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, по защищенности брони Т-90М «Прорыв» опережают Т-72, однако уступают перспективным Т-14 «Армата».

«Новая машина имеет улучшенную систему управлению огнем. Командир получил приборы, дающие хороший обзор и возможности по раннему обнаружению противника. В современной войне, где побеждает тот, кто первым увидит и выстрелит, такие средства критически важны», — уверен специалист.

В апреле командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил, что российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».

В феврале 2019 года Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
29.11.2017
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
13.10.2017
Все, что вы хотели узнать о грозных российских танках (War is Boring, США)
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 02:27
  • 2
Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами
  • 16.04 01:57
  • 1
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
  • 16.04 00:35
  • 521
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 23:41
  • 16
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 23:38
  • 10
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 23:30
  • 229
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 22:31
  • 7
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 21:35
  • 8
Как Сталин с кризисом авиастроения боролся
  • 15.04 21:30
  • 4
"Воздушный снайпер": NI назвал преимущества Су-57 перед самолетами США
  • 15.04 21:16
  • 18
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 20:36
  • 7
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 20:15
  • 11
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 20:11
  • 5
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 18:23
  • 2
Высший пилотаж «Хищника»
  • 15.04 15:53
  • 57
Коронавирус поразил китайские ракеты