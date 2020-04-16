Назван самый защищенный российский танк

Т-90М «Прорыв» с комплексом «Реликт» является самым защищенным российским танком, сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, по защищенности брони Т-90М «Прорыв» опережают Т-72, однако уступают перспективным Т-14 «Армата».

«Новая машина имеет улучшенную систему управлению огнем. Командир получил приборы, дающие хороший обзор и возможности по раннему обнаружению противника. В современной войне, где побеждает тот, кто первым увидит и выстрелит, такие средства критически важны», — уверен специалист.

В апреле командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил, что российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».

В феврале 2019 года Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.