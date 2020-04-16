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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил способность Украины нанести ракетный удар по России

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Источник изображения: president.gov.ua/wikimedia.org

«Украинская ракета «Ольха» не является угрозой для нашей ПВО», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Лузан. Так он прокомментировал заявление директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

"Днепропетровский "Южмаш" и Павлоградский химический завод работают над ракетами тактического назначения с дальностью полета порядка 120-150 км. Ракета "Ольха" сравнима с нашей "Точкой". Она не представляет серьезной угрозы для наших средств противовоздушной обороны", – заверил бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

Эксперт пояснил, что производство таких ракет базируется на старых технологиях. "Они жидкостные, с неотделяемой головной частью, крупногабаритные и хорошо заметны для средств ПВО. Во время российских военных учений по мишеням, имитирующим ракеты такого класса, проводятся стрельбы, и они успешно сбиваются", – сказал собеседник.

"Сейчас экономика Украины в таком состоянии, что вряд ли они что-то серьезное могут сделать. Одна-две ракеты – это не угроза. А после того, как Россия полностью отказалась от аппаратуры украинского производства, им теперь делать нечего, вот они и выдумывают такие истории", – резюмировал Лузан.

Напомним, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью украинским СМИ не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

"Удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского" (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области – прим. ВЗГЛЯД)", – сказал Шиман.

При этом он пожаловался отсутствие полноценного финансирования завода.

"Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время – уволим еще 190. Вопрос, зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?", – посетовал Шиман.

Ранее украинские СМИ рассказывали о "страшном оружии", которое уже получили вооруженные силы страны. Речь тогда также шла о реактивной системе залпового огня "Ольха", которая, как говорилось в публикации, якобы способна "выжигать" российские войска "в случае вторжения".

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, стоит ли России бояться украинских ракет.



Наталья Макарова

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