США на время пандемии оставили на боевом дежурстве две авианосные группы

Соединенные Штаты на время пандемии и вызванного ею кризиса будут держать развернутыми за рубежом две авианосные ударные группы, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Мы приняли решение оставить [авианосец] "Гарри Трумэн" развернутым в море, чтобы у нас было по меньшей мере два авианосца в море в любую минуту", – приводит его слова ТАСС.

"Это обдуманное, намеренное оперативное решение, цель которого – сделать так, чтобы нам были доступны развернутые авианосные ударные группы в момент кризиса", – добавил Милли.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы.

Ольга Никитина